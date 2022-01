Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin stürzt auf 41.500 Dollar

Der Bitcoin bleibt hochvolatil, nachdem er jüngst auf ein neues Rekordhoch von 68.744,03 Dollar gestiegen war und damit so teuer wie noch nie in seiner Geschichte fiel er am Wochenende deutlich. Am Samstag verlor der Bitcoin zeitweise ein Fünftel an Wert. Marktteilnehmer führten dies auf Gewinnmitnahmen und makroökonomische Sorgen zurück. Der Kurs der ältesten Kryptowährung gab um bis zu 22 Prozent nach. Aktuell notiert er bei 41.967,50 Dollar.