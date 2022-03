Bitcoin-Kurs aktuell Fed erhöht Leitzins wie erwartet - Bitcoin steigt

Am Vorabend hatte die Fed verkündet, dass der US-Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte erhöht werde. Diese Erhöhung durch die Zentralbank war bereits erwartet und entsprechend eingepreist gewesen. Viele Marktteilnehmer hatten eine aggressivere Vorgehensweise der Fed und eine stärkere Erhöhung des Leitzinses erwartet. In der Folge steigt der Bitcoin kurzzeitig über 41.000 Dollar. Das ist die erste Zinserhöhung in den USA seit 2018. Zuvor lag der Leitzins in den USA in einem Korridor von null bis 0,25 Prozent.