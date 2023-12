Bitcoin-Kurs aktuell Fed lässt Leitzins unverändert – Signal für Zinssenkungen in 2024

Des Weiteren hatte das US-Bundesberufungsgericht zuletzt einen formalen Sieg für die Grayscale Investments LLC in ihrem Versuch, einen Bitcoin-Spot-ETF zu starten, über die Einwände der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hinweg, bestätigt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Das Gericht hatte dem Grayscale-Antrag, einen börsengehandelten Fonds auf Bitcoin zu gründen, gegen die Einwände der US Securities and Exchange Commission (SEC) stattgegeben. Damit wird die Angelegenheit an die SEC zurückverwiesen. Das Mandat setzt die Entscheidung des Gerichts vom August in Kraft, als es die Ablehnung des Vorschlags von Grayscale, seinen Trust in einen ETF umzuwandeln, durch die SEC aufhob. Richterin Neomi Rao bezeichnete die Entscheidung der SEC als „willkürlich und unberechenbar“, da die Behörde nicht erklärt hatte, warum sie ähnliche Produkte zugelassen hatte. Die SEC hatte argumentiert, dass einem auf Bitcoin basierenden ETF eine angemessene Aufsicht zur Aufdeckung von Betrug fehle. „Das Grayscale-Team freut sich darauf, weiterhin konstruktiv mit der SEC zusammenzuarbeiten, um GBTC in einen ETF umzuwandeln“, sagte Grayscale-Sprecherin Jennifer Rosenthal in einer Erklärung. „GBTC ist einsatzbereit, und wir beabsichtigen, im Interesse unserer Anleger so schnell wie möglich zu handeln.“