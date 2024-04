Bitcoin-Kurs aktuell Halving steht kurz bevor – Bitcoin-Kurs erholt sich

„Der Optimismus in Bezug auf Bitcoin wird durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren angetrieben: die Zuflüsse von BTC-ETFs in den USA, die bevorstehende Verringerung der Bitcoin-Neuemissionen, das so genannte Halving, und der insgesamt wiedererwachte Optimismus in Bezug auf die Krypto-Anlageklasse als Ganzes“, erklärte Jonathon Miller, Managing Director der Kryptobörse Kraken Australia. Derzeit werden dem Netzwerk täglich rund 900 Bitcoin hinzugefügt, dieser Wert wird wird im April durch das bevorstehende Bitcoin Halving halbieren. Der Bitcoin-ETF von Blackrock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, hat in nur sieben Wochen ein verwaltetes Vermögen von über zehn Milliarden Dollar erreicht. Im Vergleich dazu hat der erste Gold-ETF mehr als zwei Jahre gebraucht, um diese Summe zu erreichen, wie der Finanzblog Zero Hedge berechnet hat. Dies führt zu einem strukturellen Überangebot an Nachfrage: Die Fonds investieren das Geld direkt in Bitcoin – in der vergangenen Woche wurden zeitweise mehr als 10.000 Bitcoin an einem Tag gekauft.