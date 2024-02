Bitcoin-Kurs aktuell Inflation in den USA bei 3,1 Prozent – Bitcoin mit Verlusten

Bitcoin hatte am Montag zum ersten Mal seit Ende 2021 die 50.000-Dollar-Marke überschritten. In den letzten Tagen hatte das Interesse an Bitcoin merklich zugenommen, vermutlich aufgrund der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs im Januar. Diese ETFs ermöglichen es Anlegern erstmals, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung direkt erwerben zu müssen. Laut Berechnungen von Bloomberg flossen den neuen Fonds in den letzten 30 Tagen etwa 2,8 Milliarden Dollar zu.