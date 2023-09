Bitcoin-Kurs aktuell: SEC vertagt Entscheidung zu BlackRocks Bitcoin-Spot-ETF

Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten verzeichneten in der vergangenen Woche mit 199 Millionen Dollar die größten wöchentlichen Zuflüsse seit fast einem Jahr. Eine Flut von Anträgen für börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds in den USA hat das Interesse an diesem Bereich neu entfacht, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Zuflüsse sind die höchsten seit Juli 2022 und folgen auf neun aufeinanderfolgende Wochen mit Abflüssen, so ein Bericht des Kryptoforschungsunternehmens CoinShares. Etwa 187 Millionen Dollar oder 94 Prozent der gesamten Zuflüsse flossen in Bitcoin. Das gesamte verwaltete Vermögen liegt nun bei 37 Milliarden Dollar – der höchste Stand seit dem Zusammenbruch von Three Arrows Capital, wie die Daten zeigen. „Wir glauben, dass diese erneute positive Stimmung auf die jüngsten Ankündigungen hochkarätiger ETP-Emittenten zurückzuführen ist, die Anträge für physisch unterlegte ETFs gestellt haben“, schrieb CoinShares in seinem Bericht vom Montag.

Am 15. Juni beantragte BlackRock Inc. – der weltweit größte Vermögensverwalter – einen US Spot Bitcoin ETF. Ähnliche Anträge, unter anderem von Invesco Ltd. und WisdomTree, folgten kurz darauf. Der Antrag von BlackRock wird von mehreren Kommentatoren des Kryptomarktes als ein Zeichen dafür gewertet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde endlich einen physisch besicherten Bitcoin-ETF genehmigen könnte. Die Aufsichtsbehörde hat eine solche Struktur wiederholt mit dem Hinweis auf Betrugs- und Manipulationsrisiken auf dem Bitcoin-Kassamarkt abgelehnt. Laut einer Aufstellung von Bloomberg Intelligence gab es bisher etwa 30 Versuche, ein Spot-Bitcoin-Produkt zu entwickeln.

In der Zwischenzeit verzeichnete der ProShares Bitcoin Strategy ETF – der erste Bitcoin-Futures-ETF in den USA, als er 2021 auf den Markt kam – die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit etwa einem Jahr. „Während BITO von den Spot-Anmeldungen profitierte, werden sie, wenn sie genehmigt werden, wahrscheinlich dem ETF das Geschäft wegnehmen“, schrieb Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, in einer Notiz am Montag.