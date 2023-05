Bitcoin-Kurs (BTC) aktuell Gläubiger übernehmen insolvente Kryptobank Celsius – Bitcoin um 26.000 Dollar

Außerdem sackte der Aktienkurs der First Republic Bank am Dienstag um bis zu 40 Prozent ab, nachdem bekanntwurde, dass Kunden im großen Stil Geld abgezogen haben. Über 100 Milliarden Dollar – mehr als die Hälfte der gesamten Einlagen – haben sie abgezogen. Und auch am Mittwoch gab die First Republic Bank-Aktie weiter deutlich nach und lag am Nachmittag weitere 18 Prozent in der Verlustzone. Am Freitag folgte ein weiterer Absturz der First Republik Bank-Aktie von rund 50 Prozent. In der Folge wurde der Aktienhandel der First Republic Bank unter Berufung auf die Volatilität vorübergehend eingestellt. Die Sorge, dass sich die Bankenkrise verfestigt, geht nun weiter um – und davon profitiert erneut Bitcoin, sehen Investoren in der Digitalwährung eine Alternative zum klassischen Zahlungsverkehr.