Bitcoin-Mining erklärt Was ist Mining und wie viel Energie verbraucht es wirklich?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da sich der Preis für das Minen eines Bitcoins nach den örtlichen Strompreisen richtet. Bitcoin-Miner sind daher an niedrigen Strompreisen interessiert. Somit verwundert es nicht, dass sich viele Miner beispielsweise in den USA in der Nähe von Solarparks oder im Norden Norwegens niederlassen, wo der Strom durch Wasserkraft zu wesentlich niedrigeren Preisen erzeugt werden kann als beispielsweise in Zentraleuropa. Gerade an solchen Orten ist das Bitcoin-Mining selbst bei den aktuell niedrigen Kursen für effiziente Unternehmen lukrativ.