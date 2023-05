Bitcoin Mining Was ist Bitcoin Mining und wie hoch ist der Energieverbrauch wirklich?

Diesem Eindruck scheint sich nun eine Studie der Texas A&M University, der größten Universität in den den USA, anzuschließen. Diese neue Studie befasst sich mit den Auswirkungen des Bitcoin-Minings auf das Stromnetz in Texas und wurde unter der Leitung von Dr. Le Xie, einem Professor für Elektro- und Computertechnik an der Texas A&M University und stellvertretenden Direktor des Texas A&M Energy Institute, durchgeführt. Der Titel der Studie lautet „Präzise Modellierung und Analyse der Auswirkungen des Minings von Kryptowährungen auf Stromnetze: CO2-Fußabdruck, Zuverlässigkeit und Strompreis“. In dieser Studie wird die Beziehung zwischen dem Energieverbrauch der Mining-Unternehmen und externen Faktoren wie Marktpreisen und Stromknappheit in Texas analysiert. Dabei werden auch Faktoren wie Standort und Flexibilität der Mining-Unternehmen berücksichtigt. Das Ergebnis dieser Studie: Bitcoin-Mining kann Stromnetze und Strompreise stabilisieren.