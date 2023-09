Bitcoin Mining Was ist Bitcoin Mining und wie hoch ist der Energieverbrauch?

Diesem Eindruck scheint sich zuletzt eine Studie der Texas A&M University, der größten Universität in den den USA, anzuschließen. Diese Studie befasst sich mit den Auswirkungen des Bitcoin Minings auf das Stromnetz in Texas und wurde unter der Leitung von Dr. Le Xie, einem Professor für Elektro- und Computertechnik an der Texas A&M University und stellvertretenden Direktor des Texas A&M Energy Institute, durchgeführt. Der Titel der Studie lautet „Präzise Modellierung und Analyse der Auswirkungen des Minings von Kryptowährungen auf Stromnetze: CO2-Fußabdruck, Zuverlässigkeit und Strompreis“. In dieser Studie wird die Beziehung zwischen dem Energieverbrauch der Mining-Unternehmen und externen Faktoren wie Marktpreisen und Stromknappheit in Texas analysiert. Dabei werden auch Faktoren wie Standort und Flexibilität der Mining-Unternehmen berücksichtigt. Das Ergebnis dieser Studie: Bitcoin Mining kann Stromnetze und Strompreise stabilisieren.