Bitcoin sicher aufbewahren So verwahren Sie Ihre Bitcoin richtig

Die Entwicklungen rund um die Kryptobörse FTX haben 2022 erneut deutlich gezeigt: Der Spruch „Not your keys, not your coins“ bleibt der wichtigste Grundsatz, wenn man seine Bitcoin auch in turbulenten Zeiten sicher aufbewahren will. Halten Nutzer ihre Bitcoin bei einer Börse und nicht in einer eigenen Bitcoin-Wallet in Eigenverwahrung, haben sie keinen direkten Zugriff darauf. Denn: Die Schlüssel – die sogenannten Keys – liegen bei der Börse und nicht beim Nutzer selbst. Sie gehören damit de facto nicht den Nutzern. Wie sich zeigt, kann dieser Umstand gerade in chaotischen Zeiten ein großes Risiko darstellen, das im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlust führen kann.