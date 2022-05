Bitcoin und Co. Kryptowährungen zwischen Eistee, Zentralbanken und Ungewissheit

Der Wert des Tokens ist nicht an den Dollar geknüpft oder gar an eine andere Kryptowährung, sondern an ein reales Gut: an eine Dose Eistee der US-Marke Arizona. Die kostet nämlich schon seit Jahrzehnten immer 0,99 Dollar, begründen die Erfinder des USDTea, eine Gruppe von Tech-Künstlern namens Mossy, die Wahl des Eistees. 1000 Token wurden zunächst ausgegeben, dafür hat das Team 1000 Dosen eingelagert. Wer seinen Token tauschen will, sendet ihn inklusive Bearbeitungsgebühr an Mossy und bekommt dafür das süße Getränk zugeschickt.