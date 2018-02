Bitcoin und Co.: Volksbanken fordern Krypto-Regulierung

Gleichzeitig mahnt der Verband vor einem „Zuviel an Regulierung“. Eine solche könnte die Blockchain-Technologie gefährden. Aufsicht und Gesetzgeber sollten daher von zu restriktiven Regulierungen oder gar Totalverboten absehen. „Die Blockchain-Technologie bietet der Finanzindustrie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten“, so Martin, etwa in der Wertpapierabwicklung, dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr oder in der Versicherungsbranche.