Bitcoin-Wallet erstellen Hot Wallet oder Cold Wallet? – So sichern Sie Ihr Bitcoin-Vermögen

Die Entwicklungen rund um die Kryptobörse FTX im vergangenen Jahr haben deutlich gezeigt: Der Spruch „Not your keys, not your coins“ bleibt einer der wichtigsten Grundsätze, wenn man seine Bitcoin auch in turbulenten Zeiten sicher aufbewahren will. Zahlreiche FTX-Kunden, die ihre Coins bis zuletzt bei der inzwischen insolventen Börse aufbewahrt hatten, kommen nicht mehr an ihre Einlagen und müssen mit dem Totalverlust rechnen. Zuletzt musste Binance, die weltgrößte Kryptobörse, temporär Bitcoin-Auszahlungen wegen Überlastung stoppen.