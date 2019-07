Blick in die Bilanzen: Wie Apple in Deutschland Steuern vermeidet

Apple gehört bekanntermaßen zu den großen Steuervermeidern weltweit. In der Retailgesellschaft fielen 2017 gerade einmal 2,4 Millionen Euro Steuern an. Plus der 22,7 Millionen Euro an Steuern, die die Münchner Apple-GmbH 2017 zahlte, überwies Apple 2017 also nur 25,1 Millionen Euro an den deutschen Fiskus. Die Marge vor Steuern lag 2017 weltweit bei 28 Prozent, bei einem unterstellten Umsatz von 10,5 Milliarden Euro und einer in Deutschland ebenso hohen Gewinnmarge wie im Rest der Welt, was keine unanständige Annahme wäre, hätte Apple knapp drei Milliarden Euro Gewinn vor Steuern hierzulande erzielt. Darauf fielen nur gut 25 Millionen Euro an Steuern an – was einer Steuerquote von gerade einmal gut 0,8 Prozent entsprechen würde.