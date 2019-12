Blue-Chip-Unternehmen „Maximale Verzweiflung“ der Anleger beschert US-Firmenbonds 14 Prozent Jahresertrag

Dass die Unternehmensanleihen in diesem Jahr so gut gelaufen sind, liegt laut Mark Kiesel, Investmentchef Global Credit bei Pacific Investment Management, nicht nur an den gesenkten Zinsen durch Zentralbanken wie die Fed. „Es gibt einfach nicht genug qualitativ hochwertige einkommensgenerierende Vermögenswerte, um die Nachfrage zu befriedigen“, sagte er in einem Bloomberg-Interview.