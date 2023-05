BMW-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die BMW-Aktie?

BMW verzeichnete im vergangenen Jahr das beste Ergebnis in seiner Firmengeschichte. Der Umsatz stieg von 111 auf 143 Milliarden Euro und der Nettogewinn legte um 49 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zu. Diese guten Zahlen führen voraussichtlich zu einer großzügigen Dividendenausschüttung an die Aktionäre. Auf der Hauptversammlung am Donnerstag soll diesen eine Dividende in Höhe von 8,50 Euro vorgeschlagen werden. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von BMW ist die Vollkonsolidierung des Chinageschäfts. Als erster ausländischer Autohersteller überhaupt konnte der Konzern am 11. Februar 2022 die Mehrheit an seinem Produktions-Joint-Venture in Fernost übernehmen.