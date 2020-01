Börse 2020: Rosige Aussichten für Anleger

Zuerst möchte ich mich mit dem Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China befassen. Die Anleger hatten eine Vereinbarung in der einen oder anderen Form erwartet, entweder im Dezember oder Anfang 2020. Alles in allem ist das Abkommen meiner Meinung nach jedoch positiver als erwartet. Zusätzlich zur Aufhebung der Zölle auf chinesische Importe im Wert von 160 Milliarden Dollar, die am 15. Dezember in Kraft treten sollte, kündigten die USA die Reduzierung des Zollsatzes für chinesische Waren im Wert von 120 Milliarden von 15 auf 7,5 Prozent an. Im Gegenzug verpflichtete sich China, mehr Waren und Dienstleistungen aus den USA einzukaufen, insbesondere Agrarprodukte.