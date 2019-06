Börse als Druckmittel Schweizer Aktien fliegen aus EU-Handel – das müssen Anleger jetzt wissen

Sollten EU und Schweiz ihre Drohungen wahr machen, hieße das zunächst, dass Aktien aus der Schweiz auch nur an Börsenplätzen in der Schweiz handelbar wären, also vor allem an der SIX in Zürich. Für institutionelle Investoren, die gemäß ihren Anlagestatuten an einen regulierten Markt gebunden sind, könnte das ein Problem darstellen, da die SIXx dann nicht mehr dazu zählen würde.



Eine große deutsche Fondsgesellschaft räumte gegenüber der WirtschaftsWoche jedoch ein, dass sie sich nicht unmittelbar betroffen sieht, weil sie Aktien nicht über die Börse kauft und verkauft, sondern Broker damit beauftragt. Der Großinvestor rechnet damit, dass die Liquidität von Schweizer Aktien etwas zurückgehen dürfte und die Transaktionen vielleicht etwas teurer werden, wenn sie nicht mehr am heimischen Markt getätigt werden können.