Börse: Apple knackt wieder die Billionengrenze an der Börse

Apple erzielte im vergangenen Quartal mehr Umsatz und Gewinn als erwartet. Zwar gingen die iPhone-Erlöse zurück, dafür liefen die Geschäfte mit anderen Geräten und Dienstleistungen wie dem Musikstreaming deutlich besser. Vor allem in China. Die Service-Sparte will Cook ausbauen, um den Konzern unabhängiger zu machen vom iPhone. So soll in den kommenden Monaten ein Streamingdienst für selbst produzierte Filme und Serien dazukommen. Außerdem will Apple im Herbst eine eigene Kreditkarte auf den Markt bringen.