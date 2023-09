Börse Asien: Anhaltender Aufwärtstrend an den asiatischen Börsen

„Diese anhaltende Wiederherstellung des Gleichgewichts am Arbeitsmarkt steht im Einklang mit unserer Einschätzung, dass die Leitzinserhöhung im Juli die letzte in diesem Zyklus war“, schreiben die Analysten von Goldman Sachs. „Wir rechnen weiterhin mit einer unveränderten Politik auf den FOMC-Sitzungen im September und November“. Mindestens sieben Fed-Vertreter werden sich in dieser Woche vor der nächsten Sitzung am 19. und 20. September äußern.