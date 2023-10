Börse Asien : Anleger in Asien halten sich vor BOJ-Entscheid zurück

Vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) im Tagesverlauf halten sich die Anleger an den asiatischen Märkten am Dienstag bedeckt. Notenbankchef Kazuo Ueda nannte als Voraussetzung für eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik der BOJ, dass das Inflationsziel von zwei Prozent in Sichtweite rücken müsse.