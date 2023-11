Börse Asien : Anleger in Asien vor Fed-Entscheid in Kauflaune

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung der US-Notenbank Fed fester. Am Dienstag hatte die Bank of Japan (BOJ) ihre Kontrolle über die langfristigen Zinssätze weiter gelockert, indem sie ihre Geldpolitik zur Kontrolle der Anleiherenditen erneut änderte, aber die extrem niedrigen Zinssätze beibehielt. Die BOJ erklärte, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik geduldig beibehalten werde, was in starkem Kontrast zur US-Notenbank steht, die versucht, die Inflation durch eine Straffung der Geldpolitik einzudämmen.