Börse Asien: Asiatische Aktien geben wegen Zinserhöhungsängste nach

Asiatische Aktien geben wegen der Sorge um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank nach. Der Vorsitzende Jerome Powell signalisierte am Donnerstag, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffungskampagne nach einer Pause Anfang des Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen werde. „Wir haben eine Sitzung abgehalten, in der wir uns nicht bewegt haben“, sagte Powell bei einer Veranstaltung der spanischen Zentralbank in Madrid. „Wir erwarten, dass das moderate Tempo der Zinsentscheidungen fortgesetzt wird.“