Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten haben sich zum Wochenauftakt zurückgehalten. Im Fokus der Investoren stand erneut der künftige Zinspfad der US-Notenbank Fed. Von den anstehenden amerikanischen Konjunkturdaten – unter anderem am Dienstag die Verbraucherpreisen – erhofften sich die Anleger neue Hinweise auf die Geldpolitik in den USA.