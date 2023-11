Börse Asien: Asiatische Aktienmärkte leicht im Plus – Nintendo gefragt

In China legte der Aktienmarkt ebenfalls leicht zu. Sowohl der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen als auch die Börse in Shanghai legten um jeweils 0,1 Prozent zu. Der chinesische Zentralbankchef Pan Gongsheng hat sich optimistisch zur Konjunkturentwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geäußert. Das Wachstumsziel von fünf Prozent für das laufende Jahr werde reibungslos erreicht, sagte er nach Berichten staatlicher Medien bei einem Finanzforum.