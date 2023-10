Börse Asien: Asiatische Börsen erholen sich zum Ende der Woche

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Nachdem Amazon mit guten Nachrichten über wachsende Umsätzen im dritten Quartal auftrumpfte, bestätigten auch die über Nacht veröffentlichten US-Daten eine robuste Wirtschaft in den USA, was den asiatischen Börsen zum Ende der Woche Aufwind verlieh. „Die US-Wirtschaft hat erneut positiv überrascht und das US-BIP hat sich im dritten Quartal 2023 beschleunigt“, sagte Nathaniel Casey, Anlagestratege beim Vermögensverwaltungsunternehmen Evelyn Partners.