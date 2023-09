Börse Asien: Asiatische Börsen nach Wirtschaftszahlen aus China im Aufwind

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. In China übertrafen die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im August die Prognosen der Analysten deutlich und auch die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, mittelfristige Kredite zu verlängern und den Zinssatz unverändert zu lassen, sorgte für Jubelstimmung an Asiens Börsen.