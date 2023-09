Börse Asien: Asiatische Börsen schwächeln angesichts von Zinsängsten

Die asiatischen Aktien gaben am Montag angesichts von Zinsängsten der Anleger nach. Die Investoren reagierten auf die überraschende Ankündigung der Fed in der vergangenen Woche, dass die Zinsen wohl noch eine Weile länger hoch bleiben werden. Auch die europäische Zentralbank und die Bank of England hatten in ihren Sitzungen seit Mitte des Monats höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum in Aussicht gestellt.