Börse Asien: Asiatische Börsen schwächeln in Erwartung auf BOJ-Zinspolitik

Aber da die Inflation seit 17 Monaten in Folge über dem Zielwert liegt, spekulieren Händler darauf, dass der japanische Notenbankchef Kazuo Ueda Hinweise auf künftige Zinserhöhungen geben oder die Rolle des abrutschenden Yen bei den Preissteigerungen ansprechen könnte. „Die Leute warten darauf, dass sie (die BOJ) in irgendeiner Form nachgibt. Es gibt eine Menge gemischter Botschaften und Geschichten und die gibt es oft an Wendepunkten“, sagte Craig Ebert, Senior Economist bei BNZ in Wellington.