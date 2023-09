Börse Asien: Asiatische Börsen zeigen sich zögerlich

Die chinesischen Aktien hatten noch am Freitag in der Hoffnung auf ein größeres Wachstum der chinesischen Wirtschaft um 1,8 Prozent zugelegt. Nun blicken die Investoren auf die Veröffentlichung der Zahlen zu den Industriegewinnen am Mittwoch und die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor am Samstag.