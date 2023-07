Börse Asien: Asiatische Börsen zum Ende der Woche uneinheitlich

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag zum Ende der Woche eher uneinheitlich gezeigt. Offenbar hat der Aufwind an den US-Börsen nach dem geringen Anstieg der Verbraucherpreise und der damit einhergehenden Inflationsabkühlung positive Auswirkungen auf die asiatischen Märkte. In China blieb der Verbraucherpreisindex (VPI) offizieller Daten zufolge im Juni zwar unverändert, jedoch könnte der VPI laut Liu Guoqiang, dem Vize-Chef der chinesischen Zentralbank, im Juli wieder absinken, bevor er im August erneut ansteigt. Liu sagte auf einer Pressekonferenz in Peking, dass Chinas Wirtschaft Zeit brauche, um nach der Pandemie zur Normalität zurückzukehren. Die Zentralbank verfüge über umfangreiche politische Instrumente und werde die „antizyklischen“ Anpassungen verstärken, fügte er hinzu.