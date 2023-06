Börse Asien : Asien-Börsen brechen Rally mit Blick auf Chinas Konjunktur und Powell-Aussagen ab

Nach dem besten Wochenverlauf seit fünf Monaten in der vergangenen Woche zeigen sich die Märkte in Asien am Montag vorsichtig. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 33.725 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2304 Punkten.