Börse Asien : Asien-Börsen fest im Griff globaler Wachstumssorgen

Schwache Konjunkturdaten aus China und Europa haben am Mittwoch die Unsicherheit der asiatischen Anleger über den globalen Aufschwung verstärkt. Die am Dienstag veröffentlichte Caixin-Umfrage im privaten Sektor zeigte, dass der chinesische Dienstleistungssektor im August aufgrund der schwachen Nachfrage so langsam gewachsen ist wie seit acht Monaten nicht mehr.