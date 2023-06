Börse Asien : Asien-Börsen nach Powell-Aussagen verhalten

Die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell über weitere Zinserhöhungen verderben am Donnerstag den Anlegern in Asien die Laune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 33.576 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2310 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.