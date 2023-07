Börse Asien: Asien-Börsen rutschen vor Fed und BoJ-Entscheid ab

Gewinnmitnahmen im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken einschließlich der Bank of Japan (BoJ) belasten am Mittwoch die Märkte in Asien. „Es gab keine negativen Anzeichen für den Verkauf von Aktien. Die Anleger waren lediglich im Vorfeld der Notenbankentscheidung vorsichtig“, sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities. „Außerdem befinden wir uns mitten in der Berichtssaison der Unternehmen, was die Anleger dazu veranlasst, sich mit aktiven Investitionen zurückzuhalten.“ Händler gehen davon aus, dass die BoJ ihre ultra-lockere Geldpolitik beibehalten wird.