Börse Asien: Asien-Börsen vor Bilanzsaison ohne gemeinsame Richtung

In China belasteten die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten weiter die Börsen. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie verlor auch angesichts einer schwachen globalen Nachfrage an Schwung. So wuchs das BIP von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.