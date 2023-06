Börse Asien : Asien-Börsen vor Powell-Aussagen ohne gemeinsame Richtung

Die Märkte in Asien finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Anleger in China gehen nach dem Ausbleiben neuer Konjunkturmaßnahmen durch die Regierung in Peking und vor der Befragung des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und Donnerstag durch den Bankenausschuss des Senats in Deckung.