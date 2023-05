Börse Asien: Asien-Börsen vor US-Inflationstest uneinheitlich

Die Märkte in Asien können sich am Montag vor den anstehenden US-Inflationsdaten in dieser Woche auf keine gemeinsame Richtung einigen. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten bereits Hoffnungen auf eine mögliche Zinspause der US-Notenbank Fed einen Dämpfer versetzt. Eine Überraschung bei den Verbraucherpreisen würde die Chancen auf eine mögliche Zinssenkung ab September in Frage stellen.