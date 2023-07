Börse Asien: Asien-Börsen vor Zentralbanksitzungen und Bilanzen uneins

Die asiatischen Aktienmärkte können sich zu Wochenauftakt vor der in dieser Woche anstehenden Bilanzen der Unternehmen und Zinssitzungen der Zentralbanken auf keine gemeinsame Richtung einigen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Vorfeld der BOJ-Sitzung in dieser Woche weitere Medienberichte geben wird, die die Devisenmärkte und andere Märkte beeinflussen könnten, weshalb die Anleger vorsichtig sein sollten“, sagte Maki Sawada von Nomura Securities. Die Märkte haben sich auf eine viertelprozentige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank eingestellt und es wird erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) als Außenseiter wahrscheinlich ihre super-lockere Politik beibehalten wird.