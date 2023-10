Börse Asien: Aussicht auf stabile Leitzinsen in den USA beflügelt Asien-Börsen

Hoffnungen auf konstante Leitzinsen der US-Notenbank Fed versetzen am Donnerstag die Anleger in Asien in Kauflaune. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten sind die US-Währungshüter sind die Währungshüter laut den Protokollen der jüngsten Sitzung auf ein vorsichtiges geldpolitisches Vorgehen bedacht. Da die lang erwartete Zinswende der Fed in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint, warten Händler im Tagesverlauf auf den Bericht zur US-Verbraucherpreisinflation.