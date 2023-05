Börse Asien: Chinas Wachstumssorgen dämpfen Optimismus an Asiens Börsen

An den asiatischen Börsen haben am Freitag die Sorgen über die schwächelnde Erholung von Chinas Wirtschaft für eine eher gedämpfte Stimmung gesorgt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich allerdings auch auf die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA. Die zunehmende Hoffnung auf eine Einigung ließ die US-Aktien über Nacht steigen und beflügelte offenbar auch den japanische Aktienindex.