Börse Asien: Einigung im US-Haushaltsstreit beflügelt japanische Märkte

Die japanischen Märkte erhalten zu Beginn der Handelswoche Auftrieb durch die Abwendung eines Regierungsstillstands in den USA. Eine am Wochenende verabschiedete Überbrückungsfinanzierung ermöglicht es der US-Regierung, bis zum 17. November handlungsfähig zu bleiben. Die Risiken eines Shutdowns seien jedoch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, schrieben die Strategen von TD Securities in einer Kundenmitteilung.