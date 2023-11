Börse Asien : Fed-Ausblick übertrumpft an Asien-Börsen Abstufung der USA durch Moody's

Die Anleger in Asien lassen sich am Montag von der Rally an der Wall Street vom Freitag leiten. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's von „stabil“ auf „negativ“ wurde vom Markt hingegen kaum zur Kenntnis genommen. Der Fokus liegt vielmehr auf den anstehenden Konjunkturdaten, die am Dienstag und Mittwoch mit den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsumsätzen in den USA erwartet werden.