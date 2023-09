Börse Asien: Fed weckt bei Anlegern in Asien Zinsängste

Jüngste Äußerungen der US-Notenbank schüren am Donnerstag bei Anlegern in Asien die Sorge vor höheren und länger anhaltenden Zinsen. Die Währungshüter hatten am Mittwoch die Schlüsselzinsen unverändert gelassen und eine Anhebung bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Die Geldpolitik bis 2024 werde wahrscheinlich deutlich straffer ausfallen als bisher erwartet, erklärte die Fed.