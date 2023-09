Börse Asien: Handel mit Aktien von China Evergrande ausgesetzt

Der Handel mit den Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern China Evergrande wurde am Donnerstag nach Berichten über den unter Polizeiaufsicht gestellten Gründer ausgesetzt. Darunter fällt der Handel mit den in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens sowie mit den Anteilen an den Immobiliendienstleistungen und den Elektrofahrzeugen.