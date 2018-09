Börse Asien Handelsstreit zwischen China und den USA belasten die asiatischen Märkte

Weithin wurde erwartet, dass US-Präsident Donald Trump am Montag neue Zölle auf Produkte aus China ankündigen wird. China könnte einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Fall den geplanten Verhandlungen über den Handelsstreit fernbleiben. Man werde nicht „mit einer Waffe am Kopf“ Gespräche führen, zitierte das „Wall Street Journal“ am Sonntag chinesische Regierungskreise.