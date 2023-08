Börse Asien: Herabstufung der US-Bonität belastet asiatische Börsen – Evergrande-Papiere brechen zur Hälfte ein

Gewinnmitnahmen nach der Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch drücken am Donnerstag die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 32.244 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 2275 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.