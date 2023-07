Börse Asien: Hoffnungen auf Zinserhöhungsende und Konjunkturmaßnahmen treiben Märkte in Asien an

Hoffnungen auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen und auf Konjunkturmaßnahmen in China lassen die Märkte in Asien am Dienstag aufatmen. Die Anleger warten auf die für Mittwoch angekündigten US-Inflationsdaten, um Hinweise über die Zinsaussichten zu bekommen. „Der Verbraucherpreisindex für die USA rückt in den Fokus und das damit verbundene Ereignisrisiko könnte die Stimmung zusätzlich anheizen“, schrieben Analysten der ANZ in einer Kundennotiz. Schlechter als erwartete Erzeugerpreise in China untermauerten die Erwartungen der Anleger, dass „die politischen Entscheidungsträger mehr tun müssen, um die Nachfrage zu stützen.“