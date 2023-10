Börse Asien: Japanische Börsen nach Absetzung McCarthys im Minus

Analysten gehen davon aus, dass die anhaltend angespannte Lage am Arbeitsmarkt die US-Notenbank im kommenden Monat zu einer Zinserhöhung zwingen könnte. „Die Trendwende stärkt die Argumente für eine Zinserhöhung der Fed im November“, sagte Jonathan Millar, Chefvolkswirt bei Barclays in New York.